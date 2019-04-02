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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:20 ص
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ليصل الإجمالى إلى 179.9 كم بنهاية العام المالى 2017/2018 ...

تقرير: الحكومة نفذت 24.6 ألف كيلومتر طرقا مرصوفة خلال 4 سنوات

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:00 ص
تقرير: الحكومة نفذت 24.6 ألف كيلومتر طرقا مرصوفة خلال 4 سنوات رصف الطرق- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى أطوال الطرق الجديدة التى نفذتها الحكومة خلال الـ4 أعوام الأخيرة "الفترة من العام المالى 2014/2015 وحتى نهاية العام المالى الماضى 2017/ 2018"، بلغ 24.693 ألف كيلو متر.

ارتفعت أطوال الطرق المرصوفة فى مصر من 155.213 ألف كيلو متر إجمالى الطرق خلال العام المالى 2013/ 2014، إلى 179.906 ألف كيلو متر بنهاية العام المالى الماضى 2017/ 2018.

وطبقاً للتقرير الإحصائى، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بدأت الزيادة فى أطوال الطرق، من العام المالى 2014/ 2015، والذى وصلت خلاله جملة الطرق المرصوفة إلى 168.376 ألف كيلو متر، بزيادة 13.163 كم عن العام المالى السابق له.

توالت الزيادة على مدار الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة، فى أطوال الطرق، حيث بلغت 174.605 ألف كم فى العام المالى 2015/ 2016، مرتفعة إلى 176.927 ألف كم خلال العام المالى 2016/ 2017، ثم إلى 179.906 ألف كم بنهاية العام المالى الماضى 2017/ 2018.

كما أشار التقرير إلى تنوع الجهات المنفذة لشبكة الطرق، بين الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق "المحليات"، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، ولكن، تأتى مديريات الطرق فى المرتبة الأولى من حيث ارتفاع أطوال الطرق التى تنفذها مقارنة بالجهات الأخرى.

نفذت "المحليات" 141.721 ألف كم طرق بنسبة 78.7% من إجمالى الطرق المنفذة خلال العام المالى الماضى 2017/ 2018 والبالغة 179.906 ألف كم، تلاها هيئة الطرق والكبارى بأطوال بلغت 28.120 ألف كم بنسبة 15.6%، ثم المجتمعات العمرانية بطرق بلغت أطوالها 10.065 كم بنسبة 5.6% من إجمالى الطرق المنفذة.

 

 

ويوضح الجدول التالى، تفاصيل أطوال الطرق المنفذة خلال الفترة من "2013/ 2014 إلى 2017/ 2018"...
 

 

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