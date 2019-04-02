تفاصيل اختبارات غرفة الحاسب الآلى للجنة النظام والمراقبة للثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد عقد اختبار الحاسب الآلى للراغبين فى العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية (الحاسب الآلى). تقرر عقد الاختبار، الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجارى، لمناطق الوجه البحرى والقاهرة، ويوم الأربعاء الموافق 17/4/2019م لمناطق الوجه القبلى، ويوم الخميس 18/4/2019م للتخلفات، وذلك بمعهد أحمد الليبى، مدينة نصر- الحى السابع، شارع البرامكة أمام الباب الخلفى للحديقة الدولية.

وذلك وفق الضوابط التالية:

1. أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

2. عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم، بأحد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية المتقدم للعمل بها للعام الدراسى 2018/2019.

3. ألَّا يكون من المحالين للتقاعد قبل 31/8/2019م

4. الإجادة التامة للتعامل مع الحاسب الآلى، ويفضّل الحاصل على دورات متقدمة.

5. الحضور لأداء اختبار الحاسب الآلى بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية فى المواعيد المقررة.

6. عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر فى عام واحد للشهادات العامة، أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادة العامة واللجنة الإدارية.

7. ألَّا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية تزيد فى مجموعها عن عشرة أيام فى أية مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفى، بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

8. ألَّا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد فى مجموعها عن خمسة أيام فى مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات، بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

9. ألَّا يكون قد صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقًا لما نصت عليه المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012م.

10. ألَّا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

11. ألَّا يكون المتقدم قد شارك فى لجان النظام والمراقبة للشهادتين (الابتدائية – الإعدادية) لنفس العام الدراسى.

12. ألَّا يكون من الإداريين العاملين بديوان المنطقة.

13. ألَّا يكون مرشحًا رئيسًا للجنة امتحان فى إحدى لجان الشهادات العامة (الثانوية – القراءات – البعوث).

14. ألَّا يكون ممن سبق لهم الابتعاث للخارج أو الإعارة، ولم يمر على عودته من الإعارة خمس سنوات.

15– ألَّا يكون مرشحًا لبرنامج التأهيل التربوى فى ذات المدة المقررة للندب.