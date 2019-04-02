تعيين المهندسة سالى رضوان مستشارا لوزير الاتصالات للذكاء الاصطناعى

كتبت هبة السيد

تأكيدا لما نشره اليوم السابع ، أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين المهندسة سالى عباس كامل رضوان، مستشارا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى لمدة عام.

وتأكيدا لما نشره اليوم السابع قبل أيام فإن ، سالى رضوان حاصلة على بكالوريوس هندسة الحاسبات من جامعة القاهرة عام 2000، بتقدير جيد جدا، كما حصلت على ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة فى 2006، وماجستير الهندسة الإكلينيكية وإدارة التكنولوجيا الطبية من جامعة سيتى لندن في المملكة المتحدة فى 2012، وبصدد الانتهاء من رسالة الدكتوراة فى هندسة الحاسبات تخصص الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الحيوية من كلية رويال هولواى بجامعة لندن في المملكة المتحدة.

وشغلت رضوان عددا من المناصب التنفيذية، حيث عملت كمدير عام وحدة الذكاء الاصطناعي بشركة بابيلون هيلث للأنظمة الطبية في المملكة المتحدة، كما عملت كنائب الرئيس لاستراتيجية المنتجات بشركة أون آب لنظم إدارة الحوسبة السحابية فى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عملها كمدير دولي لتسويق المنتجات بشركة كانونيكال جروب المصنعة لنظام التشغيل اوبونتو لينكس في المملكة المتحدة، ومدير التسويق بشركة ان تي تي داتا اليابانية لأنظمة البرمجيات فى المملكة المتحدة، كما عملت أيضا كعضو برنامج إعداد القادة بشركة افايا لأنظمة الاتصالات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومهندسة برمجيات وقائدة فريق بشركة نوفل للبرمجيات وأنظمة الشبكات في ألمانيا.

يذكر أن سالى رضوان، شاركت كمتحدثة في العديد من مؤتمرات الذكاء الاصطناعي فى أوروبا والولايات المتحدة، كما أنها عملت كمستشارة للعديد من الشركات الناشئة والمستثمرين فى مجال الذكاء الاصطناعى خاصة الأنظمة الصحية.