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تحقيقات سرقة صيدلى بالهرم: استدرجته فتاتان للرذيلة وغافله باقى الجناة بالسرقة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:34 م
تحقيقات سرقة صيدلى بالهرم: استدرجته فتاتان للرذيلة وغافله باقى الجناة بالسرقة محكمة-أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل سرقة صيدلى بالإكراه بحى الهرم بالجيزة، حيث تبين أن الفتاتين المتهمتين فى الواقعة اتفقتا مع المجنى عليه على ممارسة الرذيلة معه، مقابل مبلغ مالى، لاستدراجه والإيقاع به.
 
وتابعت التحقيقات، أن المتهمتين اتفقتا مع باقى المتهمين الـ3 على تسهيل دخولهما للمجنى عليه، لسرقته بالإكراه فى حال مقاومتهما، وفى اليوم المتفق عليه توجهت الفتاتان لمنزل الضحية تنفيذًا للمخطط الذي أعدوه، وبعد فترة تمكنتا من مساعدة باقى الجناة على دخول المنزل.
 
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الـ3 الآخرين وهم عاطلين عن العمل، قيدوا حركة الصيدلى المجنى عليه، واستولوا منه على مبالغ مالية وهاتفه المحمول وفروا هاربين بصحبة الفتاتين.
 
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين ال5 فى القصية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة صيدلي داخل مسكنه بالإكراه، وكشفت التحريات أن المجني عليه اتفق مع فتاتين على ممارسة الرذيلة مقابل حصولهما على مبلغ مالي، إلا أن المتهمتين اتفقتا مع باقي المتهمين لسرقته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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