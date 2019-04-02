video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 135 محضر مخالفات بالمخابز البلدية فى حملات تموينية ببنى سويف

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:48 م
تحرير 135 محضر مخالفات بالمخابز البلدية فى حملات تموينية ببنى سويف مخبز بلدى - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق

نظمت مديرية التموين بمحافظة بنى سويف حملات تموينية، أسفرت عن تحرير 135 مخالفة وتوقيع غرامات على أصحاب المخابز المخالفة، بواقع 22 مخالفة بمركز ومدينة ببا، 39 مخالفة بمركز ومدينة الفشن و30 مخالفة بمركز ومدينة ناصر، و24 مخالفات بمركز بنى سويف، و13 مخالفات بمركز ومدينة الواسطى، و4 مخالفات بمركز ومدينة إهناسيا، و3 مخالفات بمركز ومدينة سمسطا

حيث شملت المخالفات التى تم تحريرها (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم الإعلان عن قائمة البيانات، عدم وجود ميزان حساس، عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل، إنتاج خبز ناقص الوزن، تصرف فى أجولة دقيق، تجميع بطاقات تموينية، عدم إعطاء بون، عدم وجود سجل تفتيش).

وكان المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، تلقى تقريراً حول جهود مديرية التموين فى مجال الرقابة على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، من خلال الحملات التفتيشية التى تقوم بها أجهزة المديرية على المخابز، للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان القانونية، وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية منعا للتلاعب بسلعة مدعمة وحيوية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مديرى 3 مخابز لاستيلائهم على 285 ألف رغيف ببنى سويف

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

تموين بنى سويف

غرامات على اصحاب المخابز

مركز ومدينة الفشن

انتاج خبز غير مطابق

نظافة ادوات العجين




لا تفوتك
المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة