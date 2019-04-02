تحرير 135 محضر مخالفات بالمخابز البلدية فى حملات تموينية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت مديرية التموين بمحافظة بنى سويف حملات تموينية، أسفرت عن تحرير 135 مخالفة وتوقيع غرامات على أصحاب المخابز المخالفة، بواقع 22 مخالفة بمركز ومدينة ببا، 39 مخالفة بمركز ومدينة الفشن و30 مخالفة بمركز ومدينة ناصر، و24 مخالفات بمركز بنى سويف، و13 مخالفات بمركز ومدينة الواسطى، و4 مخالفات بمركز ومدينة إهناسيا، و3 مخالفات بمركز ومدينة سمسطا

حيث شملت المخالفات التى تم تحريرها (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم الإعلان عن قائمة البيانات، عدم وجود ميزان حساس، عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل، إنتاج خبز ناقص الوزن، تصرف فى أجولة دقيق، تجميع بطاقات تموينية، عدم إعطاء بون، عدم وجود سجل تفتيش).

وكان المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، تلقى تقريراً حول جهود مديرية التموين فى مجال الرقابة على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، من خلال الحملات التفتيشية التى تقوم بها أجهزة المديرية على المخابز، للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان القانونية، وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية منعا للتلاعب بسلعة مدعمة وحيوية