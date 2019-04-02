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تاجر مخدرات "عين شمس" يعترف: ببيع الاستروكس علشان فلوسه حلوة وكتيرة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:00 ص
تاجر مخدرات "عين شمس" يعترف: ببيع الاستروكس علشان فلوسه حلوة وكتيرة مخدر الاستروكس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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اعترف عاطل متهم بجلب وتوزيع مواد مخدرة " استروكس " بدائرة عين شمس، بالاتهامات المسندة إليه، قائلًا:أنه يقوم بتوزيع المواد المخدرة بين المواطنين بدائرة القسم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنه تخصص فى ترويج الاستروكس بالمنطقة، ، نظرًا لانه يحقق مكاسب كبيرة من وراء تجارته.
 
 
وتابع المتهم فى اعترفاته، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفا أنه نظرا لعدم وجود عمل له قرر الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المواطنين بالمنطقة، موضحا أنه يوم الواقعة تم ضبطه أثناء قيامه بتوزيع كمية كبيرة على أحد عملائه من الموزعين الصغار، حيث فوجئ بالقوة الأمنية تداهمه وتلقى القبض عليه وبحوزته المضبوطات، لافتا إلى أن المتهم الأخر تمكن من الهرب قبل القبض عليه.
 
 
وكانت نيابة عين شمس بحبس، أمرت عاطل بحوزته كيلو استروكس أثناء ترويجه بالمنطقة 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
البداية كانت، بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرةمن ضبط "ح ن م، 20 سنة، ومقيم بمنطقة عين شمس، وتم ضبطه بحوزته، كيلو استروكس قبل توزيعها بمناطق عين شمس والمطرية، وأكدت المعلومات أن المذكور سبق اتهامه في قضايا حيازة واتجار مواد مخدرة.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 


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