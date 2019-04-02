تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل آخر بسبب خلافات بروض الفرج لـ 9 مايو

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة عاطلين لإتهامهم بقتل مواطن لجلسة 9 مايو بروض الفرج.

صدر القرار برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد عبدالمالك وأحمد أبو عمرة وجمال الرحماني وأمانة سر محمد عطية وحمدي محمد.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين وائل صلاح هارب وسامح صلاح محبوس، لأنهم في غضون سبتمبر 2011 قتل المجني عليه محمد ف عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن أعد المتهم المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش واعد المتهم الثانى سلاح ابيض، وكمنوا له فى الطريق الذى أيقنوا مرره منه، وما أن ظفر به حتي ضربه المتهم الثانى على سائقه اليمنى وراسه، بينما أطلق المتهم الأول عيار نارا استقر بصدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث الإصابات التى أودت بحياته واستعرض المتهمين القوة ضد المجنى عليهم حسن فتحي وعلي فتحي كما شرعا في قتلهم.