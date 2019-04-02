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تأجيل محاكمة بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك" لشهر يوليو المقبل للمرافعة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:44 م
تأجيل محاكمة بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك" لشهر يوليو المقبل للمرافعة بطرس غالى وزير المالية الأسبق
كتب عبد الله محمود
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك"، وذلك لجلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو القادم للمرافعة.

 

 وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالى، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.


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