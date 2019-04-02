بعد مرور 120 عاماً على المشروع.. شاهد 10 صور لبناء خزان أسوان 1899

أسوان – عبد الله صلاح

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، عدداً من الصور التذكارية النادرة أثناء فترة بناء خزان أسوان 1899، بمناسبة مرور 120 عاماً على ذكرى البدء فى إنشاء خزان أسوان أو سد أسوان الأول.

ويعد خزان أسوان الذى يختلف عن السد العالى، وضع حجر الأساس له وافتتحه الخديوى عباس حلمى الثانى، وكان هو أول سد يُبنى بهذا الحجم وأكبر سد مشيد فى العالم آنذاك، ثم تمت تعليته فى عام 1912، ثم جرت تعليته مرة ثانية فى عام 1926، ليحجز المياه أثناء فيضان النيل.

ويجرى تصريف المياه بالكميات اللازمة للرى، ويبلغ طول الخزان 2141 متراً، وعرضه 9 أمتار، وبه 180 بوابة، وهو مبنى من حجر الجرانيت المتوافر بالمنطقة، وتم استغلال المياه المندفعة منه لعمل محطتين للكهرباء، هما محطة توليد أسوان الأولى ومحطة توليد أسوان الثانية، مع إنشاء طريق عليه يربط بين ضفتى النيل الشرقية والغربية.

وعقد اللواء كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الاثنين الماضى، لدراسة مقترح إنشاء محور مرورى بديل على النيل لطريق خزان أسوان.



























