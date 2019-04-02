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بعد توقف المشروع 10 سنوات.. رئيس مدينة كلابشة يعلن تسليم 170 بيتا ريفيا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:59 م
بعد توقف المشروع 10 سنوات.. رئيس مدينة كلابشة يعلن تسليم 170 بيتا ريفيا صابر حسين رئيس مدينة كلابشة
أسوان ندى سليم
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أعلن صابر حسين رئيس مدينة كلابشة، عن انتهاء أزمة تسليم مشروع البيت الريفى بالمدينة، عقب الوصول إلى حلولا بشأن مشكلة التمويل العقارى، وذلك بعد مرور 10 سنوات من توقف تسليم المساكن، بإجمالى 300 بيت ريفى، لافتاً إلى أنه تم تسليم 170 بيت ريفى للمستحقين بعد سداد باقى المستحقات المالية على الحاجزين، بإجمالى 51 ألف جنيه لكل مستحق، منهم 15 ألف جنيه دعم من الدولة

 

وأكد رئيس مدينة كلابشة، اليوم الثلاثاء، انه سيتم تسليم باقى المستحقين بإجمالى 130 حاجز فور سدادهم باقى المستحقات المالية المقررة، مؤكدا بأن المدينة شهدت خلال الفترة الحالية تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى كافة القطاعات، حيث تم إعادة تأهيل وتجميل طريق مصر/ أسوان، ومداخل البيت الريفى، والطريق الدائرة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 750 ألف جنية.

 

و أشار حسين، إلى أنه فى قطاع الكهرباء، فقد تم إستبدال خطوط الضغط العالى الهوائى على طريق مصر/ أسوان بكابلات أرضية بتكلفة 850 ألف جنية ، كما تم إنارة وتركيب 90 كشاف ليد بمختلف أنحاء المدينة بتكلفة وصلت مليون جنية

 

وأوضح رئيس المدينة، عن أنه فى مجال النظافة العامة، فقد تم رفع 300 طن تراكمات قديمة، بجانب توزيع 40 صندوق وحاوية نظافة بمختلف شوارع المدينة، موضحاً بأنه لمواجهة مشكلة البطالة فقد تم منح قروض للشباب عن طريق مبادرة مشروعك بإجمالى 600 ألف جنية.

 


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