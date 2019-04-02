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بالمستندات .. 7 قرارات هامة تصدرها لجنة التأمين الصحى بالشرقية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:00 ص
بالمستندات .. 7 قرارات هامة تصدرها لجنة التأمين الصحى بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
كتبت منال العيسوى
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حصل "اليوم السابع" على تقرير لجنة التأمين الصحى بالعاشر من رمضان المكلفة بتوقيع الكشف الطبى على طلاب مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى بالمدينة، بعد انتشار شائعة الاشتباه فى حالات مصابة بمرض الجدرى.

وأكد التقرير الذى أصدرته الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، وحصل اليوم السابع على نسخة منه، خلو المدرسة من حالات عدوى الجدرى، باستثناء حالة واحدة وتم عزلها، وحصلت على اجازة بتاريخ 27 مارس من مستشفى التأمين، وتم عقد ندوة توعية بأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية، وأعراض الاصابة بالأمراض المعدية.

كما أوصت اللجنة برئاسة الدكتورة نهى شاك أخصائية امراض معدية وطبيبة أطفال، وعزيزة توفيق رئيس قسم البيئة والسكان بالإدارة التعليمية بضرورة عمل كلمات بالإذاعة يوميا عن الأمراض المعدية، والاهتمام بالسلامة والنظافة خاصة دورات المياه واستخدام المطهرات فى الفصول والحرص على تهوية الفصول، ومتابعة الصيانة بشك دورى خاصة للحمامات والفناء والردهات.

كانت شهدت مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الاساسى بمدينة العاشر من مضان الخميس الماضى، حالة قلق من قبل اولياء الأمور خوفا على ابنائهم من انتشار عدوى الإصابة بمرض الجدرى بعد الاشتباه فى اصابة 6 حالات بحبوب فى الوجه واليدين، وامتد ذعر الأهالى إلى صفحات السوشيال ميديا.

وأكدت فاتن فتحى مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم التواصل مع الدكتور سامح سرور مدير إدارة التامين الصحى للمدارس وتم علمه بالإصابة ووعد بنزول طبيب للمدرسة أمس الاحد للكشف على الطلاب واكتشاف الحالات التى من الممكن أن تكون أصيبت للوقوف واتخاذ الاجراءات الوقائية اللأزمة، وأن هناك 6 طلاب كان مشتبه فى اصابتهم وهم" يوسف محمد عاطف فصل 4/1ابتدائى، ومحمد احمد عبدالله 4/2ابتدائى، سيف محمد المحمدى 4/3 ابتدائى، وسيف محمد حموده 4/3ابتدائى، واسامه عبدالفتاح الصف الرابع الابتدائى، ومريم وائل التيجانى 1/1اعدادى.

7 قرارات هامة تصدرها لجنة التأمين الصحى بالشرقية (1)
 

 

7 قرارات هامة تصدرها لجنة التأمين الصحى بالشرقية (2)
 

 

7 قرارات هامة تصدرها لجنة التأمين الصحى بالشرقية (3)
 

 

7 قرارات هامة تصدرها لجنة التأمين الصحى بالشرقية (4)
 

 


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