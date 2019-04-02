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الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:34 ص
الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار الليرة التركية
رويترز
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ضعفت الليرة التركية أكثر من 1% مقابل الدولار فى المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن أوقفت الولايات المتحدة تسليم معدات مرتبطة بالمقاتلة إف-35 إلى تركيا.

وفى الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، كانت الليرة عند 5.5550 أمام العملة الأمريكية، مقارنة مع إغلاق أمس الاثنين البالغ 5.4913.

تعانى الليرة من تقلبات وسط حالة من الضبابية فى أعقاب انتخابات المحليات فى تركيا، لتضعف 2.5% يوم الاثنين إلى 5.7 للدولار قبل أن تعوض خسائرها لاحقا.

والخلاف بشأن الطائرة إف-35 هو الأحدث فى سلسلة نزاعات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، تتصدرها المطالب التركية بأن تسلم الولايات المتحدة الداعية الإسلامي فتح الله جولن، وخلافات بشأن سياسة الشرق الأوسط والحرب فى سوريا والعقوبات على إيران.

كانت مصادر قالت لرويترز يوم الاثنين إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم الأتراك أنهم لن يتسلموا المزيد من شحنات معدات إف-35 الضرورية للاستعداد لوصول المقاتلة الشبح.

تأتى تلك الخطوة من جانب واشنطن وسط مخاوف لدى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين فى حلف شمال الأطلسى بأن رادار منظومة صواريخ إس-400 الروسية التى تصر تركيا على شرائها سيكتسب القدرة على رصد وتتبع الطائرة إف-35، مما سينال من قدرتها على مراوغة الأسلحة الروسية.

 

 


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