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القبض على عاطلين بحوزتهما 30 كيلو من مخدر الحشيش بالجيزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:24 ص
القبض على عاطلين بحوزتهما 30 كيلو من مخدر الحشيش بالجيزة المتهمان والمضبوطات
كتب ـ محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة لاتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما قرابة 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش.
 
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة باستخدامهما سيارة مستأجرة قيادة الثانى ، متخذان دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما والسيارة المشار إليها وبحوزتهما ( 115 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 14,375 كيلو جرام ، 3 هاتف محمول ، مبلغ مالى) وباتخاذ الإجراءات التأمينية للسيارة المضبوطة عثر على (125 قطعة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 15 كيلو جرام) ، كانت مخبأة بظهر مقاعد السيارة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
 
 

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