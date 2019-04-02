"العربية للتصنيع": نعمل على فتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن استراتيجية "التاء"، "توطين تطوير تنمية وتصنيع"، مبينة على أساس تعميق الصناعة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجّه بتعميق الصناعة المحلية وتطويرها واستبدال الوارادت من الخارج بالمنتج المحلى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أن هناك تعاون مع كل جهات الدولة ووزارة الصناعة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، لتنفيذ هذا الاتجاه، موضحاً أنه يتم التعاون مها لشركا ت الكبرى فى أعمال التصنيع المشترك.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن القدرة على النفاذ للأسواق يتطلب الجودة والأسعار، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع اثنين من البنوك الإفريقية لفتح الأسواق فى إفريقيا للمنتجات المصرية.