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العثور على طفلين توأم بعد ساعات من اختفائهما جثتين داخل مروى مائى ببلبيس

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:14 ص
العثور على طفلين توأم بعد ساعات من اختفائهما جثتين داخل مروى مائى ببلبيس جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عثرت أسرة على جثتى طفليها التوأم وعمرهما 10 سنوات، من قرية البلاشون بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، داخل مروى مائى، بحقل زراعى ملك للعائلة، وذلك بعد اختفائهما عصر أمس الاثنين، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " حسن ع م" 45 سنة عامل بمصنع غاز مقيم البلاشون، بعثور شقيقه " سمير ع م" مقيم قرية البلاشون مركز بلبيس، على جثتى نجلى شقيقه الطفلين" محمد ح ع" وشقيقه التوأم "كريم" 10 سنوات داخل مروى مائى.

 

وتبين من التحريات الأولية، أن الطفلين متغيبن عن المنزل من الساعة الرابعة عصر أمس، وأن أسرتهما بحثت عنهما ولم تجدهما، وفى صباح اليوم، أثناء توجهه شقيقه والدهما للحقل، عثر عليهما داخل مروى مائى، وتم إخطار النيابة العامة، ونقل جثتى الطفلين للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة.

 


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