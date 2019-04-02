جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ اليوم /الثلاثاء/؛ تعليقا على إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن بلاده مصممة على الوفاء بالتزاماتها بحماية تايوان من تصرفات بكين، وأن الاستفزازات العسكرية الصينية لن تغزو القلوب والعقول في تايوان.

وقالت شوانغ إن موقف الجانب الصيني واضح وثابت بشأن قضية تايوان، موضحة أن اتخاذ الجانب الأمريكي لـ (قانون العلاقات مع تايوان) بشكل أحادي يخالف معيار العلاقات الدولية والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ويعارضه الجانب الصيني منذ البداية.

