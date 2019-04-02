video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تنفذ حملة مفاجئة لفحص عوادم المركبات بالشرقية للحد من تلوث الهواء

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:00 م
البيئة تنفذ حملة مفاجئة لفحص عوادم المركبات بالشرقية للحد من تلوث الهواء حملة مفاجئة لفحص عوادم المركبات بالشرقية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
شنت وزارة البيئة، حملة مفاجئة لفحص عوادم المركبات على الطريق بمحافظة الشرقية، بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة بالشرقية وإدارة المرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، تم خلالها فحص عوادم عدد 74 مركبة تنوعت بين سيارات تعمل بالسولار والبنزين، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية، فى إطار خطة الوزارة للحد من مصادر التلوث ومكافحة تلوث الهواء. 
 
وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم فحص 53 سيارة تعمل بالسولار، وتبين مطابقة عدد 37 سيارة منها للاشتراطات البيئية، ومخالفة 16 سيارة للحدود المسموح بها، كما تم فحص عدد 21 سيارة تعمل بالبنزين تبين مطابقة عدد 18 سيارة للاشتراطات، ومخالفة عدد 3 سيارات  للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
كما تضمنت الحملة توعية قائدى السيارات المخالفة بضرورة ضبط موتور السيارة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، من أضرار الانبعاثات الناتجة في حال عدم ضبط العادم، والتى تعد أحد ملوثات الهواء وتساهم فى زيادة آثار ظاهرة تغير المناخ.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيئة تنفذ حملة تفتيش مكبرة على مستشفيات ومراكز طبية بالجيزة

وزيرة البيئة: حجم المشاركة فى ساعة الأرض يعكس وعى مصر بالحفاظ عليها

البيئة: مبادرة لشباب العالم بالتنسيق مع بولندا بشأن التغيرات المناخية

وزارة البيئة

تلوث الهواء

عوادم السيارات

حملات تفتيش على عوادم السيارات

حملات وزارة البيئة

اسباب تلوث الهواء




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة