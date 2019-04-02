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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم صندوق استثمار المصريين بقيمة 13.6 مليون جنيه

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم صندوق استثمار المصريين بقيمة 13.6 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى لعدد 122.5 ألف سهم بقيمة 13.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الوطنية للمكرونة والمواد الغذائية لعدد 12.5 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون جنيه.
 
وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة صحراء إيجيبت ترافيل لعدد 1800 سهم بقيمة 1.8 مليون جنيه، وشركة بيانكى للاستثمار السياحى والعقارى لعدد 10.8 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية ، بلغ إجمالى قيمة التاول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 21 مليون جنيه بكمية تداول 188 ألف ورقة منفذة.

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