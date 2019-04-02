video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: أكثر من 113 مليون شخص يعانون من الجوع بسبب الحروب

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:36 م
الأمم المتحدة: أكثر من 113 مليون شخص يعانون من الجوع بسبب الحروب مجاعات
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 113 مليون شخص فى 53 دولة يعانون من جوع حاد جراء الحروب والكوارث المناخية، مشيرة إلى أن إفريقيا أكثر القارات تضررًا.
وقال مدير قسم الطوارئ فى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) دومينيك بورجيون - فى تقريرها العالمى حول أزمات الغذاء لعام 2019 نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إن الدول الإفريقية تضررت بشكل غير متناسب إذ أن نحو 72 مليون شخص عانوا من جوع حاد.
وأضاف بورجيون أنه في الدول التي تقف على حافة المجاعة "ما يصل إلى 80% من السكان يعتمدون على الزراعة" يحتاجون إلى مساعدة غذائية إنسانية عاجلة وإلي إجراءات لتعزيز الزراعة، معربا عن قلقه حيال الارتفاع الكبير في معدلات الفقر في فنزويلا التي تعصف بها أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى تراجع صارخ في مستويات المعيشة في خضم أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الغذاء العالمى": العنف فى حجة باليمن يدفع الآلاف لمستويات كارثية من الجوع

واشنطن تحذر: الجوع يمكن أن يوقف القتال ضد مادورو

مجاعات

الجوع

الأمم المتحدة

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة