الأمم المتحدة: أكثر من 113 مليون شخص يعانون من الجوع بسبب الحروب

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أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 113 مليون شخص فى 53 دولة يعانون من جوع حاد جراء الحروب والكوارث المناخية، مشيرة إلى أن إفريقيا أكثر القارات تضررًا.

وقال مدير قسم الطوارئ فى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) دومينيك بورجيون - فى تقريرها العالمى حول أزمات الغذاء لعام 2019 نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إن الدول الإفريقية تضررت بشكل غير متناسب إذ أن نحو 72 مليون شخص عانوا من جوع حاد.

وأضاف بورجيون أنه في الدول التي تقف على حافة المجاعة "ما يصل إلى 80% من السكان يعتمدون على الزراعة" يحتاجون إلى مساعدة غذائية إنسانية عاجلة وإلي إجراءات لتعزيز الزراعة، معربا عن قلقه حيال الارتفاع الكبير في معدلات الفقر في فنزويلا التي تعصف بها أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى تراجع صارخ في مستويات المعيشة في خضم أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر.