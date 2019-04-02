الأرصاد: أجواء ربيعية وتراجع فرص سقوط الأمطار وتحذيرات من تخفيف الملابس

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية تنتهى مع نهاية اليوم، لتنتهى بذلك فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء وتنعدم حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء عادت ربيعية من جديد ولا توجد أى ظواهر جوية سوى الشبورة المائية فى الصباح والساعات المتآخرة من الليل، ولذلك ينصح السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور .

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه رغم أن الأجواء عادت ربيعية ولكن نناشد المواطنين بعدم تخفيف الملابس فلازالت الأجواء شديدة البرودة ليلا، وينصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل والتلاميذ فى المدارس .