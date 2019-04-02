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إكسون موبيل تدرس بيع حقول نفط وغاز فى نيجيريا بثلاثة مليارات دولار

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:22 م
إكسون موبيل تدرس بيع حقول نفط وغاز فى نيجيريا بثلاثة مليارات دولار النفط _ أرشيفية
(رويترز)
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قالت مصادر فى قطاع النفط ومصادر مصرفية لرويترز إن إكسون موبيل أجرت محادثات فى الآونة الأخيرة لبيع حقول غاز ونفط فى نيجيريا مع تركيز الشركة على الموارد الصخرية الجديدة فى الولايات المتحدة وفى جويانا.

ومن المتوقع أن يشمل التخارج المحتمل حصصا فى حقول برية وبحرية وقد يجمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار بحسب مصدرين.

وقال مصدر اطلع على خطط التخارج "تنشط إكسون للتخارج من نيجيريا" وامتنعت إكسون عن التعقيب.

وإكسون التى مقرها تكساس من أكبر الشركات المنتجة للنفط والغاز فى نيجيريا حيث لها 106 منصات حفر، وتقول على موقعها الإلكترونى إن الإنتاج فى نيجيريا بلغ 225 ألف برميل يوميا فى 2017.

وعقد المسؤولون فى إكسون خلال الأسابيع الأخيرة محادثات مع عدد من الشركات النيحيرية لقياس مدى الاهتمام بالحقول.

وقال مصدر إن اكسون ستفتح قريبا دفاترها لتقديم بيانات فنية عن الحقول مثل البيانات السيزمية وتفاصيل الإنتاج.

وقال مصدر إن المناقشات تركزت على عدد من الحقول البرية تشارك فيها إكسون شركة النفط التابعة للدولة فى نيجيريا ومن بينها مناطق التعدين المستأجرة أرقام 66 و68 و70 و104، وبلغت حصة إكسون من الإنتاج فى هذه الحقول 120 ألف برميل يوميا فى 2017 وهى أحدث بيانات سنوية متاحة.

وقال مصدران إن إكسون تدرس أيضا بيع حصص فى حقول بحرية فى نيجيريا وأصول فى غينيا الاستوائية وتشاد.


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