إغلاق ميدان السيدة زينب أمام حركة السيارات فى الليلة الختامية للمولد

كتب لؤى على

أغلقت الإدارة العامة للمرور ميدان السيدة زينب والطرق المؤدية له أمام حركة السيارات، وذلك بسبب الزحام الشديد فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب، وسط تواجد الآلاف من مريدى الطرق الصوفية والمصريين الذين توافدوا للمشاركة بالمولد.

كما انتشر رجال الأمن وسيارات الإسعاف والإطفاء لتأمين الاحتفال، بينما انتشر الباعة الجائلون والألعاب الخاصة بالأطفال فى محيط الميدان، بينما يستعد مريدى المولد للاستماع لنقيب المنشدين الشيخ محمود التهامى، والذى يبدأ وصلته فى العاشرة مساء اليوم.