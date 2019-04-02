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إغلاق ميدان السيدة زينب أمام حركة السيارات فى الليلة الختامية للمولد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:29 م
إغلاق ميدان السيدة زينب أمام حركة السيارات فى الليلة الختامية للمولد ميدان السيدة زينب
كتب لؤى على
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أغلقت الإدارة العامة للمرور ميدان السيدة زينب والطرق المؤدية له أمام حركة السيارات، وذلك بسبب الزحام الشديد فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب، وسط تواجد الآلاف من مريدى الطرق الصوفية والمصريين الذين توافدوا للمشاركة بالمولد.
 
كما انتشر رجال الأمن وسيارات الإسعاف والإطفاء لتأمين الاحتفال، بينما انتشر الباعة الجائلون والألعاب الخاصة بالأطفال فى محيط الميدان، بينما يستعد مريدى المولد للاستماع لنقيب المنشدين الشيخ محمود التهامى، والذى يبدأ وصلته فى العاشرة مساء اليوم.

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مولد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

السيدة زنيب

مولد السيدة زينب 2019

محمود التهامى




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