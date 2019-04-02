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إصابة بائع جائل أثناء سيره بالشارع لانهيار جزء من سقف منزل عليه بالشرقية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:31 م
إصابة بائع جائل أثناء سيره بالشارع لانهيار جزء من سقف منزل عليه بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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أصيب بائع متجول بمدينة الزقازيق، بكدمات متفرقة بالجسم، أثر انهيار جزء من سقف منزل أثناء سيره بالشارع، وتم نقله للمستشفى الجامعى وتم إخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق برئاسة إسلام الحديدى، مدير نيابة القسم، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" محمد ج ح" بائع متجول 35 مقيم بنايوس مركز الزقازيق، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أثناء سيره فى الشارع إنهيار جزء من سقف منزل بدائرة قسم ثانى، وأسفر عن حدوث إصابته، وتبين أن الحادث قضاء وقدر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1930 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2019.

 

 


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