إحالة 3 متهمين للجنايات بتهمة القتل العمد بسبب الخلافات الأسرية

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف احمد عز الدين المحامي العام، 3 متهمين بينهم مسجون للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بقتل "عديل" المتهم الأول بسبب خلافات أسرية.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمون بقتل المجني علية عمدا، بأن اتفقت إرادتهم على قتله بتحريض من المتهم المسجون عقب اعتداء المجني عليه على زوجته وابنه بسبب خلافات أسرية، وساعدهم المسجون بأن أمدهم بالمعلومات اللازمة لذلك، وخلال التحقيقات أقر المتهمين الثانى والثالث بأنهما نفذا الجريمة بتحريض من صديقهما المسجون.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهمين بالاتفاق بينهما على قتل المجنى عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، ثم تربصوا للمجنى عليه حال حيازتهم الأسلحة البيضاء وقاموا بالتعدى عليه بقصد قتله مما أحدث إصابته التى أودت بحياته.