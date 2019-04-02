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أولياء أمور بالفيوم يتهمون مدرسين بـ "التحرش " بالتلاميذ

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:35 م
أولياء أمور بالفيوم يتهمون مدرسين بـ "التحرش " بالتلاميذ مدرسة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
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تقدم 3 من أولياء أمو التلاميذ بمدرسة المقراني الابتدائية، بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم، ببلاغ ضد مدرسين اتهموهم فيه بالتحرش بالتلاميذ، وتحرر محضر بالواقعة ، حمل رقم 482 لسنة 2019 اداري يوسف الصديق . 
وقال ولي أمر أحد التلاميذ بالمدرسة، أنه لاحظ علي ابنه حالة إعياء، وبالحديث معه أخبره أن مدرس بالمدرسة تحرش به، وجاري التحقيق في الواقعة ، ومن جانبه رفض القائم بأعمال مدير إدارة يوسف الصديق التعليمية، الإدلاء بتصريحات حول الواقعة، قائلا : ليست هناك واقعة مؤكدة حتى الآن، وهو مجرد اتهام محل التحقيق.
 
 

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