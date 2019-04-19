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500 ألف فرصة عمل.. استثمار المليارات فى المنطقة الاقتصادية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:00 ص
500 ألف فرصة عمل.. استثمار المليارات فى المنطقة الاقتصادية.. اعرف التفاصيل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة
كتبت- هبة حسام
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55 مليار دولار استثمارات مستهدفة خلال الـ 15 عاما المقبلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هذا ما أكده الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، لافتا إلى أن الاستثمارات الحالية للمنطقة تتجاوز 25 مليار دولار، بجانب 20 مليار دولار أخرى "تحت التنفيذ".

الفريق مميش أوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاستثمارات الحالية "25 مليار دولار" أصحابها 192 مصنعاً وأكثر من 100 شركة خدمية ولوجستية، لافتا إلى أن منطقة العين السخنة الواقعة فى الجزء الجنوبى للمنطقة الاقتصادية، الأكبر نصيبا من الاستثمارات "تحت التنفيذ" بواقع 12.5 مليار دولار.

وأضاف مميش، أن حجم الاستثمارات فى ميناء السخنة، "تحت التنفيذ"، يبلغ 1,1 مليار دولار، لافتا على انه بقيمة 300 مليون دولار يقدر حجم الاستثمارات "تحت التنفيذ" فى ميناء الأدبية، أما فى منطقة بورسعيد الواقعة فى الجزء الشمالى للمنطقة الاقتصادية، تصل قيمة الاستثمارات "تحت التنفيذ" لنحو 12 مليار دولار.

وعن الاستثمارات المستهدفة البالغ حجمها 55 مليار دولار خلال الـ 15 عاما المقبلة، أوضح مميش، أن نصيب منطقة بورسعيد منها  7,9 مليار دولار، لافتا إلى أن هناك استثمارات مستهدفة لميناء "السخنة" بقيمة 650 مليون دولار، وبقيمة 3,15 مليار دولار لميناء الأدبية.

كما أشار الفريق مهاب، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا تستهدف جذب استثمارات بالمليارات فقط، فى الحاضر والمستقبل، سواء على المدى المتوسط خلال الـ15 عاما المقبلة أو على المدى الطويل المحدد لتنميتها حتى عام 2048، ولكن، تستهدف فى المقام الأول، توفير فرص العمل.

وأكد الفريق، أن هناك مستهدف من قبل المنطقة بتوفير فرص عمل تصل إلى 500 ألف فرصة مباشرة ومثلها غير مباشرة "داخليا وخارجيا"، هذا بجانب ما تستهدفه من المساهمة فى زيادة الدخل القومى عن طريق الضرائب والرسوم الجمركية على التصدير المحلى، وإيرادات حق الانتفاع وعائدات مشاركة الهيئة فى مشاريع البنية الأساسية والمرافق.


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