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الجمعة، 19 أبريل 2019 11:45 م
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19 مركز و22 لجنة فرعية بجنوب سيناء جاهزة لاستقبال الناخبين فى الاستفتاء غداً

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:28 م
19 مركز و22 لجنة فرعية بجنوب سيناء جاهزة لاستقبال الناخبين فى الاستفتاء غداً اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أنهت لجان محافظة جنوب سيناء، كافة الاستعدادات لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية واستقبال الناخبين من خلال تجهيز مقار اللجان بكافة مدن المحافظة وتزويدها بكافة الاحتياجات.
 
وبلغ عدد المراكز الانتخابية 19 مركزا بينما بلغ عدد اللجان الفرعية 22 لجنة ، وفي العاصمة طور سيناء يوجد 7 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية ، حيث انتظمت الخدمات الأمنية والسيطرة الكاملة على حالة الأمن فى اللجنة ومحيطها وتم تحديد حرم أمني بالمنطقة المحيطة ووضع حواجز مرورية على بعد نحو 200 مترا من جميع الاتجاهات، وتجري عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار 3 أيام.

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