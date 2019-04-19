13 لجنة عامة و737 فرعية لاستقبال 3 ملايين مواطن للاستفتاء على الدستور بالمنيا

كتب فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي ستجرى غدا السبت وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف محافظ المنيا أنه تم تجهيز 588 مركزا انتخابيا لاستقبال 3 ملايين و361 الف و337 ناخب بكافة مراكز المحافظة بمراكزها التسع موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية.

وأعلن المحافظ تشكيل غرفة عمليات مركزية للإشراف على متابعة كافة الاجراءات اللازمة وكذلك تشكيل غرفة عمليات فرعية لتنفيذ كافة التوجهات والتعليمات الصادرة من غرفة العمليات المركزية.

ووجه المحافظ، خلال اجتماع عقده برفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة خلال فترة اجراء الاستفتاء، وإلغاء الإجازات للمسئولين كل في نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أي معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة مع الجهات الأمنية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات الاستفتاء.

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع رجال القوات المسلحة وأجهزة الأمن بشان خطة استلام المراكز واللجان الانتخابية وتوزيع القوات وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإزالة أية اشغالات او تشوينات حول المراكز واللجان الانتخابية.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمرور على اللجان والتأكد من مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه للسيدات ووسائل الحماية المدنية وحنفيات الحريق ، مع توزيع المولدات الكهربائية بشكل يتيح التغلب على أية مشكلات في الكهرباء فور حدوثها.

وأكد المحافظ ضرورة خروج عملية الاستفتاء بالشكل اللائق، وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر، والتنسيق بين كافة المسئولين بالجهات المختلفة على مدار الساعة، إلى جانب التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول.