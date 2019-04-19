104 سيارات إسعاف وعربات لنقل الناخبين للاستفتاء على الدستور بالقليوبية

القليوبية- إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 20و21و22 أبريل الجارى، والاطمئنان التام على تأمين كل اللجان الانتخابية بالتنسيق بين مديرية أمن القليوبية والقوات المسلحة وتيسير وصول المواطنين إلى لجان الاستفتاء، مشددا على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لتسهيل وتيسير سير عملية الاستفتاء، مشدداً على جميع الجهات المعنية بضرورة المتابعة ورصد كافة الأحداث المتعلقة، مع استمرار عمل غرفة العمليات بمشاركة جميع الجهات المعنية طوال فترة الاستفتاء، حيث تم تشكيل عدد من غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير وانتظام عملية الاستفتاء وتذليل أية معوقات.

وفي سياق متصل أكد المحافظ، على جميع الجهات بضرورة المتابعة الحية لكافة الأحداث التي تتم بكافة المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الانتخاب، وانتظام سير العملية الانتخابية، والتأكد من بدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له، ومعرفة أسباب تأخر عمل أى لجان في حالة حدوث ذلك، والعمل على حل أي مشكلة طارئة على الفور.

وفي مجال الصحة وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة بنسبة 100%، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة فى محيط المقار واللجان الانتخابية وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين العملية الانتخابية، حيث تم توفير 104 سيارة اسعاف فى 64 تمركز داخل المحافظة، بالإضافة إلى رفع الطوارىء بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والغاء الاجازات ومع توفير فصائل الدم ومشتقاته.

وأوضح المحافظ، أن عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الاستعداد لاستقبال الناخبين الوافدين من خلال 16 مقر انتخابي بقسم أول بنها، و8 مقرات بقسم ثاني بنها، و72 مقر بمركز شرطة بنها، وكذلك 38 مقر بقسم أول شبرا الخيمة غرب، و31 مقر بقسم ثاني شبرا الخيمة شرق، و25 مقر بمركز كفر شكر، و100 بمركز طوخ، و6 بقسم قها، و22 بقسم قليوب، و43 بمركز قليوب، و81 بمركز شبين القناطر، و49 بمركز القناطر الخيرية، و7 وبقسم شرطة الخانكة، و10 بقسم شرطة العبور، و11 بقسم شرطة الخصوص.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم توفير وسائل مواصلات بكل مدينة للتيسير على المواطنين فى الوصول غلى لجان الاستفتاء بالمراكز والمدن والقرى والاستعدادات التامة بإسعاف ومستشفيات المحافظة مع دعوة جميع ابناء المحافظة إلى الادلاء برأيهم في العرس الديمقراطي وضرورة الوعى بأهمية المشاركة.

وناشد المحافظ، المواطنين بالنزول والمشاركة في الإستفتاء، وظهور المحافظة بالمظهر المشرف، والمساهمة بقوة فى هذا العرس الديمقراطى، لتكون القليوبية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى نسب التصويت.