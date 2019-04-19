‎صور.. المصريون فى دبى يصطفون للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

كتبت مريم بدر الدين

شارك المصريون فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية، "اليوم السابع"، مجموعة صور من مشاركتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر القنصلية المصرية فى دبى.

المصريون فى دبى



دبى

وبدأ الناخبون فى التوافد على مقر القنصلية المصرية فى دبى، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى ستبدأ عملية الاقتراع عليها بالنسبة للمصريين فى الخارج، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل.



نبيل لطفى من دبى



دبى

وفى هذا الإطار يدعو اليوم السابع من خلال "صحافة المواطن" المصريين فى الخارج للمشاركة بصورهم خلال عمليات الاستفتاء، وأيضًا نقل الأحداث وكل ما هو جديد خلال سير عملية الاستفتاء، ونقل أى مواقف قد تحدث فى اللجان خلال عملية الاستفتاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم