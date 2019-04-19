هتافات الجالية المصرية بالكويت للرئيس السيسى .. واقبال على الاستفتاء

كتب محمود راغب

قال أحمد يوسف ، المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بالكويت، إن هناك اقبالا كثيفا علي الاستفتاء علي التعديلاي الدستورية من أبناء الجالية المصرية ، مؤكدا أن أعداد المشاركين في الاستفتاء زادت عقب الانتهاء من صلاة الجمعة في الكويت.

وشهد مقر سفارة مصر بالكويت ، حالة من الحماس بين أبناء الجالية ، على انغام الموسيقي والأغاني الوطنية (أحلف بسماها).. و(تسلم الأيادي).. و(قالوا .. ايه) ، وردد الحضور العديد من الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وقال أحد المشاركين فى الاستفتاء: "أشعر بالفخر والسعادة تجاه السفارة المصرية بالكويت".

وتفقد طارق القوني السفير المصري في الكويت ، مقر السفارة للاطمئنان على سير الاستعدادات لاستقبال الناخبين المشاركين في التصويت على التعديلات الدستورية، واستقبل عددا من المشاركين الذين توافدوا على السفارة للمشاركة في التصويت.

وبدأت سفارة مصر في الكويت، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الكويت، الثامنة بتوقيت القاهرة، على أن تغلق أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الكويت، وتفقد القنصل العام هويدا عصام سير الاستفتاء على الدستور المصري مع المستشار العمالي أحمد يوسف.