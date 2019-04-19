موجز6.. أعلام وأغانى وطنية فى تصويت المصريين بالخارج على الدستور

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، حافلات وأعلام وأغانى وطنية فى تصويت المصريين على الدستور بنيوجيرسى.



فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

ودع 404 سجين السجون بموجب عفو رئاسى، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وفى إطار مواصلة فعاليات الاحتفال (بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52) لسنة 2019.

استقبل مقر الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالسفارة المصرية في الكويت، مساء اليوم الجمعة، أصغر ناخب على مداراليوم، وهو عبدالحميد محمد عبدالحميد "21 يوما"، الذي اصطحبه والداه لمشاركته خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

فربق زيمبايوي من تاريخه في بطولات أمم أفريقيا، يبدو انه مغرما بمصر سواء باللعب معها أو اللعب علي أراضيها.. وأخر هذة القصيدة الوقوع في مجموعة مصر والعودة للمشاركة في الكان علي أرض الفراعنة في وقت واحد ، وسبق ذلك حدوث نفس الأمر أكثر من مرة.

تنفرد اليوم السابع بأول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والذى أجراه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ، بعد الجهد الكبير الذى بذله البرلمان فى إنجاز التعديلات الدستورية ، وذلك فى عدد السبت من الجريدة المطبوعة على أن ينشر لاحقا على الموقع الإلكترونى.

واصلت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على "فيس بوك" استعرض إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

حذر جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فريق برشلونة الإسباني من خطورة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

توجه العشرات من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بولاية نيو جيرسى بحافلات إلى مقرالقنصلية للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان الثلاثاء الماضى.، حيث حرص على العديد منهم على رفع الأعلام المصرية .

ودع نادي نابولي الإيطالي مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج" من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد النني بهدف دون مقابل في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس بملعب "سان باولو".

فى حب مصر، توافد وأبناء الجالية المصرية فى بريطانيا على مقر السفارة المصرية فى لندن للتصويت فى الاستفتاء فى التعديلات الدستورية.

أكد طلعت يوسف المدير الفنى لمصر المقاصة انه سيتقدم باستقالته من تدريب الفريق الفيومى عقب انتهاء لقاء الفريق اليوم أمام الاتحاد السكندرى والمقرر لها بعد قليل .

تزايدت أعداد المصريين فى السعودية، المتوافدين على القنصلية العامة المصرية فى مدينة جدة، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر القنصلية، والذين كان فى استقبالهم السفير حازم رمضان، القنصل العام لمصر فى جدة.

نشرت فضائية روسيا اليوم، تقريراً مصوراً حول هطول أمطار غزيرة فى ثلاث ولايات شمال غربى الهند، أدت تلك العواصف، إلى نزوح العشرات بسبب هدم منازلهم، كما توفى على إثرها آخرون.

بدأ المصريون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا صباح اليوم الجمعة، فى التوافد على مقر السفارة المصرية بواشنطن والقنصلية المصرية بنيويورك والسفارة المصرية بأوتاوا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على بعض التعديلات الدستورية.

توافد أبناء الجالية المصرية فى فرنسا، على مقر سفارة مصر بالعاصمة الفرنسية باريس، للإدلاء بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، والمستمرة للمصريين فى الخارج على مدار أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، داخل سفارات وقنصليات مصر بمختلف المدن والعواصم حول العالم.

أدلى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة أبو ظبى فى الإمارات.

تزامنا مع بدء تصويت المصريين فى الخارج على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أطلقت وزارة الهجرة غرفة عملياتها، التى وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بتشكيلها فى مقر الوزارة أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، لمتابعة عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وكذلك لتلقى أى استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

كشف قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقمى (48، 61) لسنة 2019 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، عن قبول 5 منظمات ومؤسسات دولية، و55 جمعية ومؤسسة محلية، و3 مجالس متخصصة لمتابعة الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.