مليون و933 ألف ناخب يحق لهم التصويت بالإستفتاء علي تعديل الدستور بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

أنهت محافظة الفيوم، استعداداتها الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة خلال أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري، وأصبحت المراكز الانتخابية واللجان الفرعية جاهزة لاستقبال الناخبين.

وصرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بأن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت الانتخابي يبلغ حوالي مليون و٩٣٣ ألف ناخب، وأن عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٣٣٥ مركزاً انتخابياً، تضم ٤٣١ لجنة فرعية، موزعين على مختلف مراكز المحافظة، ففى قسم أول شرطة الفيوم ١٦ مركز انتخابي بها ٢٥ لجنة فرعية، وفى قسم ثاني شرطة الفيوم ١٥ مركز انتخابي بها ٢٢ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة الفيوم ٤٤ مركز انتخابي بها ٦٥لجنة فرعية، وفى مركز شرطة سنورس ٥٤ مركز انتخابي بها ٧١ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة إطسا ٨٨ مركز انتخابي بها ٩٧لجنة فرعية، وفي مركز شرطة طامية ٣٣ مركز انتخابي بها ٥٠ لجنة فرعية، وفي مركز شرطة أبشواي ٤١ مركز انتخابي بها ٤٨ لجنة فرعية، وفي مركز شرطة الشواشنة ٢٧ مركز انتخابي بها ٣٢ لجنة فرعية، وفي مركز شرطة يوسف الصديق ١٧مركز انتخابي بها ١٩ لجنة فرعية.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن انتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكراسى متحركة لنقل ذوى الإعاقة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، والحرص على النظافة العامة داخل وخارج المقرات الانتخابية، فضلاً عن توفير مولدات للكهرباء لمواجهة الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى.

ويناشد محافظ الفيوم جميع أهالى المحافظة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية، حتى ننقل للعالم أجمع صورة مشرفة عن مصر تليق بحضارتها ومستقبلها.