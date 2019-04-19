ملك تايلاند يكرم غواصين أستراليين شاركا فى إنقاذ فتية كهف غمرته المياه

رويترز

كرم ماها فاجيرالونكورن ملك تايلاند اليوم الجمعة غواصين أستراليين شاركا فى إنقاذ فريق كرة قدم مؤلف من 12 فتى ومدربهم من كهف غمرته المياه فى يوليو الماضى. وأقيمت مراسم التكريم فى العاصمة التايلاندية بانكوك.

وحوصر الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما يوم 23 يونيو بينما كانوا يستكشفون مجموعة من الكهوف فى إقليم تشيانج راى بعدما غمرت المياه فى موسم الأمطار الأنفاق.

وجذبت جهود إنقاذهم التي استمرت 17 يوما اهتماما عالميا وتطوع خبراء من عدة بلدان لتقديم المساعدة. وكان الأستراليان ريتشارد هاريس وكريج تشالين ضمن فريق الإنقاذ الرئيسى الذى يضم 13 غواصا أجنبيا و5 من غواصى البحرية التايلاندية ونقل الفتية ومدربهم للأمان.

ومنحتهما الحكومة التايلاندية وسامين رفيعين قبل الاجتماع مع رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا فى أول رحلة لهما لتايلاند منذ عملية الإنقاذ. وسيسافران إلى تشيانج راي وسيزوران كهف تام لوانج يوم الاثنين للقاء الفتية ومدربهم.

وكرمت أستراليا هاريس وتشالين في يناير كانون الثاني ومنحتهما وسام الشجاعة.

وذكرت الصحيفة الرسمية في مارس آذار أن الملك فاجيرالونكورن سبق وكرم 187 شخصا كان لهم صلة بعملية الانقاذ منهم 113 أجنبيا على رأسهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

ومات غواص سابق في البحرية التايلاندية أثناء عملية الإنقاذ.