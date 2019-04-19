video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مديرية أمن الشرقية: 1159 لجنة انتخابية مستعدة لاستقبال الناخبين

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:09 م
مديرية أمن الشرقية: 1159 لجنة انتخابية مستعدة لاستقبال الناخبين اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
استعدت محافظة الشرقية، لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي ستنطلق غدًا، حيث تم إعداد 23 لجنة عامة و1159 لجنة فرعية ، و1027 مركزا انتخابيا،لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.
 
فيما أنهت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، كافة الاستعدادات الأمنية، لتأمين المقار الإنتخابية، من خلال وضع خدمات من الشرطة النظامية ورجال المباحث والمفرقعات أمام كل لجنة، فضلا عن التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذا نشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات.
 
 
كما تضمنت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل، فضلا عن التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية، مع زيادة أعداد الكلاب البوليسية، فضلا عن تواجد الشرطة النسائية باللجان والمرور عليها وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمرضي، وتوفير كافة  سبل الراحة لتوصليهم للجان.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأحد المقبل.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة