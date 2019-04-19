مديرية أمن الشرقية: 1159 لجنة انتخابية مستعدة لاستقبال الناخبين

الشرقية- فتحية الديب

استعدت محافظة الشرقية، لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي ستنطلق غدًا، حيث تم إعداد 23 لجنة عامة و1159 لجنة فرعية ، و1027 مركزا انتخابيا،لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

فيما أنهت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، كافة الاستعدادات الأمنية، لتأمين المقار الإنتخابية، من خلال وضع خدمات من الشرطة النظامية ورجال المباحث والمفرقعات أمام كل لجنة، فضلا عن التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذا نشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات.

كما تضمنت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل، فضلا عن التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية، مع زيادة أعداد الكلاب البوليسية، فضلا عن تواجد الشرطة النسائية باللجان والمرور عليها وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمرضي، وتوفير كافة سبل الراحة لتوصليهم للجان.

‪