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كيف حذرت شبكة HBO دونالد ترامب بعد استخدامه لشعارات من GOT على تويتر

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:49 م
كيف حذرت شبكة HBO دونالد ترامب بعد استخدامه لشعارات من GOT على تويتر دونالد ترامب يستخدم شعارات GOT
كتب آسر أحمد
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حذرت شبكة HBO التلفزيونية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من استخدام شعارات وأشكال تصميمات المسلسل الشهير Game of thrones، فى تحقيق أجندته السياسية وتوريط العمل الدرامى معه.

 

وفى بيان رسمي للمتحدث باسم الشبكة لصحيفة CNBC، قال "على الرغم من أننا نتفهم الحماس الذى سببه عرض الموسم الثامن والأخير من مسلسل GOT، إلا أننا نرفض استخدام ملكيتنا الفكرية لأغراض سياسية".

 

وكان الرئيس الامريكى قد نشر صورة مستوحاه من خطوط الكتابة لشعارات المسلسل التلفزيونى، وكتب "لا يوجد عائق" فى إشارة لكراهيته للديمقراطيين اليساريين فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نتيجة التقرير الذى اجراه المحامى روبرت مولى بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات الامريكية وتورط ترامب معهم.

وضم التقرير الذى أجراه المحامى روبرت مولر أكثر من 400 صفحة، لم يعثر فيها على دليل يثبت تورط حملة ترامب مع الكرملين، وقرر المدعى العام الأمريكى وليام بار أن النتائج التى توصل إليها مولر لا تستدعى أن تكون جريمة.

 

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يستخدم فيها ترامب شعارات المسلسل فى رسائله السياسية، فعلى مدار الستة أشهر الماضية، نشر صورتين على غرار النمط الشهير للمسلسل التلفزيونى، أولهم فى يناير بصورة للجدار الذى ينوى بناءه على حدود المكسيك وكان قد كنت "الجدار قادم" على غرار الجدار الشهير فى المسلسل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 وكتب الرئيس الأمريكى تغريدة أخرى فى نوفمبر استوحى فيها رسالة من المسلسل وكتب "العقوبات قادمة" على غرار الجملة الشهيرة فى المسلسل "الشتاء قادم"، فى إشارة إلى العقوبات التى تنوى أمريكا فرضها على إيران.

وعرضت شبكة HBO التلفزيونية، أولى حلقات الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of thrones، الأحد الماضى، ومن المقرر أن تطرح حلقة أسبوعياً.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

 


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