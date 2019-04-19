"قومى المرأة" للسيدات: اكتبوا صفحة جديدة فى تاريخ نضالكم بالمشاركة فى الاستفتاء

وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الدعوة إلى المرأة المصرية على أرض الوطن وخارجه، أن تشارك بقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان اليوم، أن مشاركة المرأة المصرية بقوة فى الاستحقاقات الدستورية السابقة كانت محط تقدير واحترام العالم أجمع وشهد لها القاصى والدانى بمدى دعمها ومساندتها لوطنها، مطالبة جميع المصريات أن يكتبن صفحة جديدة فى تاريخ نضال المرأة المصرية المشرف لخدمة الوطن، وان تساند مصر من جديد فى هذه الفتره الهامة فى تاريخها الحديث.

وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى أن التعديلات الدستورية تتضمن قرار تاريخى يصب فى صالح المرأة المصرية، وسوف ينعكس بالإيجاب على وضع المرأة المصرية فى جميع المجالات، حيث تم تعديل المادة 102 فى الدستور،بشأن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة، بدءاً من الفصل التشريعى القادم، ويجب أن تصطف المرأة المصرية وتتحد لدعم حقوقها ومكتسباتها والحفاظ عليها.