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فيديو. وزير الآثار يفتتح معبد "الإيبت" الفرعونى فى الكرنك

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:39 ص
فيديو. وزير الآثار يفتتح معبد "الإيبت" الفرعونى فى الكرنك وزير الآثار يفتتح معبد "الإيبت" الفرعونى فى الكرنك
الأقصر – أحمد مرعى - آمال رسلان
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افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، اليوم الجمعة، معبد الإيبت فى منطقة الكرنك الفرعونية، والذى تم ترميمه خلال الفترة الماضية وتطويره لفتحه لأول مرة أمام الجمهور، وذلك بحضور وزيرة الساحة الدكتورة رانيا المشاط والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكانت أعلنت وزارة الآثار عن إتاحة مواقع جديدة للزيارة للمصريين والأجانب، إذ من المقرر أن ينضم "معبد الإيبت" فى منطقة الكرنك الفرعونية، لقائمة المزارات فى احتفالات يوم التراث العالمى بشهر أبريل الجارى، حيث جرت داخله أعمال مشروع ترميم وتطوير المعبد الخاص بالمعبودة "إيبت" والواقع على المحور الجنوبى من معبد آمون رع بالكرنك.


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