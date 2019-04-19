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فيديو.. مواطنون يحتفلون بأتوبيسات مكشوفة بالتجمع للحث على المشاركة بالاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:26 م
فيديو.. مواطنون يحتفلون بأتوبيسات مكشوفة بالتجمع للحث على المشاركة بالاستفتاء مواطنين يحتفلون بأتوبيسات مكشوفة
كتب إبراهيم أحمد
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شهدت منطقة التجمع والقاهرة الجديدة احتفالات لعشرات من المواطنين على أنغام الأغانى الوطنية بالتجمع الخامس والذين استقلوا الأتوبيسات المكشوفة ونظموا مسيرات بها ، لحث المواطنين على التصويت على التعديلات الدستورية التى تبدأ غدا السبت، داخل مصر.

وحرص المشاركون فى الاحتفالية التى نظمها عدد من المواطنين على بث الأغانى والهتافات الوطنية ورفع أعلام مصر.

 

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل

 


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