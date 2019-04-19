فى الساعات الأولى..مشاركة المصريين بالخارج باستفتاء الدستور × 7 فيديوهات

كتب محمد رضا

يتوافد أبناء الجاليات المصرية فى مختلف مدن وعواصم العالم، بكثافة على مقرات السفارات والقنصليات للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث احتشد المصريون بطوابير الاستفتاء فى مشهد يسطر أسمى معانى الوفاء والوطنية لبلدهم، وحرصت الجاليات المصرية فى الخارج على ممارسة حقهم الدستورى الذى يعد استحقاقًا وطنيًا هامًا يساهم فى رسم خارطة البناء والمستقبل.

وبرزت كثير من الحالات بين الناخبين فى مقرات السفارات والقنصليات التى حرصت على الإدلاء بأصواتهم فى تحدى كبير، فمن بين الناخبين بالكويت ظهر رجل قعيد يتنقل باستخدام كرسى متحرك، إلا أنه أصر على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء، كما جاء بين الناخبين فى سفارة مصر بأثينا، رجل مسن يبلغ عمر 90 عامًا، ورغم عمره المتقدم، إلا أن هذا لم يمنعه من المشاركة فى هذا الاستحقاق الوطنى الهام، كذلك رافق الأطفال أسرهم فى أجواء احتفاليهم صحبتهم جميعًا فى أروقة السفارات.

ومن داخل مصر، تابعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عملية الاستفتاء داخل سفارات وقنصليات مصر فى عواصم ومدن العالم، من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة، حيث تجرى المتابعة داخل الوزارة على قدم وساق لعمليات التوافد الكبيرة للمصريين على مقرات اللجان خارج مصر للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جاءت عملية متابعة الأعمال داخل وزارة الهجرة، عبر بث مباشر ظهرت فيه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة، وهى تجلس على رأس طاولة فريق عمل الغرفة لمتابعة التطورات أول بأول، وكان هذا بعدما أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استعداد السفيرة نبيلة مكرم، للظهور فى بث مباشر من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة، حيث تجرى متابعة عمليات استفتاء المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية، وذلك فى أول يوم لإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم فى مقرات السفارات والقنصليات المصرية بمختلف أنحاء العالم.

ويدلى المصريين فى الخارج بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية خارج البلاد خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، فيما يدلى المصريين داخل البلاد بأصواتهم فى أيام 20 و21 و22 أبريل.