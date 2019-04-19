فريق "التخطيط" يتابع جولته للتعريف بجائزة التميز الحكومى بجامعة عين شمس

كتبت هبة حسام

تابع فريق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى برئاسة محمد سامى، مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، جولته للتعريف بجائزة التميز الحكومى ودورها فى تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

واتجه فريق الجائزة الممثل لوزارة التخطيط إلى جامعة عين شمس بمحافظة القاهرة لشرح كل ما يتعلق بجائزة نصر للتميز الحكومى وأهدافها، وبحث تنظيم عدد من التدريبات اللازمة لكافة كليات الجامعة لتقديم الشرح الكافى حول الجائزة وأهدافها وكيفية تأهيل الجهة للحصول عليها.



فريق وزارة التخطيط ومسئولى جامعة عين شمس

وأشار محمد سامى، إلى أهمية إدراك كل جهة مرشحة للمنافسة للفوز بالجائزة الوسائل والطرق التأهيلية اللازمة لذلك، لافتا إلى دور الورش التدريبية فى تأهيل فكر العاملين بمتطلبات الحصول على الجائزة والعمل على إدراكهم بكون تلك الجائزة تمثل نجاح الجهة الحاصلة عليها بل ونجاح العاملين بها فى ارتقاء جهاتهم لتكون مؤهلة لمثل تلك الجائزة.

وتابع سامى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الفكرة العامة لا تقف عند مجرى الحصول على الجائزة بل بتعريف المشاركين بأهمية المنافسة التى تدفعهم لمزيد من العمل على أنفسهم وعلى جهات عملهم كما أن الأمر لا يقف بالحصول عليها أو الترشح لها بل أن الضرورى التأكيد على الحرص على البقاء فى ذات المستوى الذى تم الوصول إليه بل والارتقاء به.



محمد سامى مستشار وزيرة التخطيط والدكتور عبد الوهاب عزت

وأكد سامى، استعداد وزارة التخطيط إلى تقديم الدعم الكامل لكل الجهات المرشحة للتعريف بمدى أهمية تلك الجائزة وتقديم إجابات لكافة الأسئلة المثارة حولها.

يذكر أن فريق وزارة التخطيط قد بدأ جولته للتعريف بالجائزة بزيارة محافظة بنى سويف والغربية ليتجه بعدها إلى محافظتى الإسكندرية والقليوبية.



رئيس جامعة عين شمس يستمع لشرح وزارة التخطيط

يشار إلى أن المعهد القومى للإدارة هو الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كان قد عقد عدد من البرامج التدريبية لنشر الوعى الكامل حول الجائزة لدى المؤسسات والأفراد.