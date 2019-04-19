video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فريق "التخطيط" يتابع جولته للتعريف بجائزة التميز الحكومى بجامعة عين شمس

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:56 ص
فريق "التخطيط" يتابع جولته للتعريف بجائزة التميز الحكومى بجامعة عين شمس فريق وزارة التخطيط ومسئولى جامعة عين شمس
كتبت هبة حسام
إضافة تعليق
تابع فريق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى برئاسة محمد سامى، مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، جولته للتعريف بجائزة التميز الحكومى ودورها فى تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.
 
واتجه فريق الجائزة الممثل لوزارة التخطيط إلى جامعة عين شمس بمحافظة القاهرة لشرح كل ما يتعلق بجائزة نصر للتميز الحكومى وأهدافها، وبحث تنظيم عدد من التدريبات اللازمة لكافة كليات الجامعة لتقديم الشرح الكافى حول الجائزة وأهدافها وكيفية تأهيل الجهة للحصول عليها.
 
فريق وزارة التخطيط ومسئولى جامعة عين شمس
فريق وزارة التخطيط ومسئولى جامعة عين شمس
 
وأشار محمد سامى، إلى أهمية إدراك كل جهة مرشحة للمنافسة للفوز بالجائزة الوسائل والطرق التأهيلية اللازمة لذلك، لافتا إلى دور الورش التدريبية فى تأهيل فكر العاملين بمتطلبات الحصول على الجائزة والعمل على إدراكهم بكون تلك الجائزة تمثل نجاح الجهة الحاصلة عليها بل ونجاح العاملين بها فى ارتقاء جهاتهم لتكون مؤهلة لمثل تلك الجائزة.
 
وتابع سامى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الفكرة العامة لا تقف عند مجرى الحصول على الجائزة بل بتعريف المشاركين بأهمية المنافسة التى تدفعهم لمزيد من العمل على أنفسهم وعلى جهات عملهم كما أن الأمر لا يقف بالحصول عليها أو الترشح لها بل أن الضرورى التأكيد على الحرص على البقاء فى ذات المستوى الذى تم الوصول إليه بل والارتقاء به.
 
محمد سامى مستشار وزيرة التخطيط والدكتور عبد الوهاب عزت
محمد سامى مستشار وزيرة التخطيط والدكتور عبد الوهاب عزت
 
وأكد سامى، استعداد وزارة التخطيط إلى تقديم الدعم الكامل لكل الجهات المرشحة للتعريف بمدى أهمية تلك الجائزة وتقديم إجابات لكافة الأسئلة المثارة حولها.
 
يذكر أن فريق وزارة التخطيط قد بدأ جولته للتعريف بالجائزة بزيارة محافظة بنى سويف والغربية ليتجه بعدها إلى محافظتى الإسكندرية والقليوبية.
 
 
رئيس جامعة عين شمس يستمع لشرح وزارة التخطيط
رئيس جامعة عين شمس يستمع لشرح وزارة التخطيط
 
يشار إلى أن المعهد القومى للإدارة هو الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كان قد عقد عدد من البرامج التدريبية لنشر الوعى الكامل حول الجائزة لدى المؤسسات والأفراد.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز الإدارى

وزارة التخطيط

جائزة التميز الحكومى

جامعة عين شمس

التخطيط




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة