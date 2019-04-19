فرحة المصريين فى دبى بالاستفتاء على الدستور تثير الإعجاب على السوشيال ميديا

كتب محمد عبد العظيم

كان للمصريين المقيمين فى دولة الإمارات العربية رأى مختلف فيما يخص الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى انطلقت للمصريين للخارج اليوم، حيث تفاعل المصريون المشاركون أمام القنصلية المصرية فى دبى فى جو يسوده الفرحة من خلال رقصات التنورة.

الفيديو الخاص برقصة التنورة وسط الأغانى الوطنية المصرية، أثار حالة من الإعجاب على العديد من صفحات السوشيال ميديا فى الإمارات، حيث علق عليه المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، قائلا فرحة الأشقاء المصريون خلال مشاركتهم في القنصلية المصرية فى دبى بالتصويت الخاص بالتعديلات الدستورية فى مصر، وسط العديد من التعليقات المشيدة بهذا الاحتفال على السوشيال ميديا.

فرحة الأشقاء المصريون خلال مشاركتهم في القنصلية المصرية في #دبي بالتصويت الخاص ب #التعديلات_الدستورية في #مصر pic.twitter.com/94rDKa2ejO — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) April 19, 2019

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.