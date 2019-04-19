غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

كتب محمود راغب

في ختام اليوم الأول من مشاركة المصريين بالخارج في عدد من الدول بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، رصدت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إقبالاً ملحوظا من الجاليات المصرية بعدة دول، خصوصًا في إثيوبيا وتشاد والكاميرون والمغرب وتونس، كما رصدت الغرفة توافد الجاليات المصرية في فرنسا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان وكوريا الجنوبية وقطر وتركيا بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة، كذلك إيران وأوكرانيا وسلطنة عمان، الصين، كندا، سويسرا، النرويج، ماليزيا، السويد، وبلجيكا.

واستقبلت الغرفة نحو 105 استفسارات حتى الآن، جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج وخاصة بدول الخليج وتم توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة.

كما رصدت الغرفة استفسارات حول إمكانية التصويت بصورة جواز السفر أو صورة بطاقة الرقم القومي، وكان الرد أنه يجب إحضار جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي حتى يتمكن الناخب من التصويت، كما جاءت بعض الاستفسارات عن أماكن ومواعيد عمليات التصويت على التعديلات الدستورية في عدد من الدول المختلفة، وتم إفادتهم بكافة التفاصيل كل على حدى، كما ورد استفسارا حول وجود لجان تصويت في ليبيا، فكان الجواب أنه لا يوجد لجان تصويت هناك وذلك نظرًا للحالة الأمنية.

كما جاءت الاستفسارات حول ما إذا كان التصويت بجواز السفر أم بالإقامة، وكان الرد على هذه الاستفسارات أن أي مصري بالخارج يمكنه التصويت بجواز السفر الخاص به، كما ورد استفسارا مفاده: هل يجب تسجيل البيانات في السفارة الخاصة به حتى يتمكن من التصويت؟ فكان الجواب أنه تم تحديث البيانات من قبل اللجنة العليا للانتخابات وعليه يمكنه المشاركة في الاستفتاء دون تسجيل لبياناته، وكذلك ورد استفسارا آخر حول كيفية التعرف على اللجان الانتخابية، وكان الرد أن ذلك يتم عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات ورقم الاتصال الخاص باللجنة 141 والرسائل النصية 5151.

وكذلك استقبلت الغرفة استفسارًا حول ما إذا كان لم يتوافر عنوان داخل مصر ببطاقة الرقم القومي، وجاء الرد أنه في هذه الحالة لا يحق له المشاركة لأنه غير مسجل بقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين، ويمكنه تغيير العنوان مستقبلاً إلى عنوان أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وذلك عقب تواصل وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لحل هذه المشكلة التي طالب بحلها عدد كبير من المصريين بالخارج حتى يتمكنوا من المشاركة في أي استحقاقات دستورية.

ومن جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج واستقبال كافة الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الاستفتاء.

وكانت قد بدأت صباح اليوم غرفة عمليات وزارة الهجرة في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا في مستهل اليوم بأعضاء غرفة العمليات ووجهت برصد كافة أنواع الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فوري، وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في عملية الاستفتاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (info.elections@emigration.gov.eg)، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.