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على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:15 م
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل على عبد العال ، رئيس مجلس النواب
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أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح ، رئيس مجلس إدارة و تحرير اليوم السابع، أول حوار صحفي مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد إنجاز التعديلات الدستورية، وتحدث رئيس البرلمان فى حواره عن دستور 2014 والتوقيت الذى كتب فيه.

 

وقال رئيس مجلس النواب فى أول حوار مع "اليوم السابع"، إن الظروف التى كتب فيها دستور 2014 ظروف صعبة واستثنائية، وكثير من النصوص خاصة فى باب نظام الحكم صيغت بطريقة رد الفعل، وهذا أنتج بعض النصوص غير المناسبة للواقع كشفت عنها التجربة، وبالتالى لم يكن هناك مفر من التعديل، وهذا أمر توقعته منذ فترة، خاصة أن البيئة أصبحت مهيأة تماماً بعد أن تجاوزنا مرحلة بناء الدولة وتقوية مؤسساتها لنظرة أكثر هدوءًا للدستور فى المستقبل.

 

أول-حوار-مع-رئيس-البرلمان-بعد-إنجاز-التعديلات-الدستورية-(14)

 

 

 


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