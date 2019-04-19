على عبد العال: الشفافية كانت أفضل سلاح لمواجهة الشائعات.. كل حاجة كانت علنية ولم نخف شيئا

أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، أول حوار صحفى مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد إنجاز التعديلات الدستورية، وتحدث رئيس البرلمان فى حواره عن مواجهة الشائعات فى مصر.

وأضاف رئيس مجلس النواب فى أول حوار مع "اليوم السابع"، أن "الشفافية كانت أفضل سلاح لمواجهة الشائعات، كل حاجة كانت علانية ولم نخفِ شيئاً، الشائعة تجد مجالها عند الغموض وعدم توافر المعلومات، عندما تتوافر المعلومات الشائعة تموت تلقائياً، الحقيقة أننا لم نهتم بالشائعات، ومضينا فى طريقنا بخطوات ثابتة وواثقة لا يحركنا إلا مصلحة الدولة والصالح العام، لهذا نجحنا ولم توقفنا الشائعات. لاحظ أن القنوات المشبوهة توقفت عن ذكر الإجراءات التى يقوم بها المجلس، لماذا؟ لأنها لم تجد ما تقوله؟ لم يكن لدينا شىء سابق التجهيز أو معد سلفاً، كل شىء كان وليد الحوار والنقاش".