على عبد العال: استمعت لجميع الآراء المعارضة قبل المؤيدة لمدة 3 شهور.. والجميع يشهد أننى حرصت على الاستماع للكل بإنصات

أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة و تحرير اليوم السابع، أول حوار صحفي مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد إنجاز التعديلات الدستورية، وتحدث رئيس البرلمان فى حواره عن دستور 2014 والتوقيت الذى كتب فيه.

وقال رئيس مجلس النواب فى أول حوار مع "اليوم السابع"، إن البرلمان هو ساحة الحوار، ومنصة النقاش الوطنى، وداخل البرلمان ستسمع كل الآراء من حق الجميع إبداء الرأى، والرأى الأخير فى النهاية للأغلبية هذه هى قواعد الديمقراطية، وهو ما ألزمنا نفسنا به، لقد استمعت على مدار ثلاثة شهور لجميع الآراء المعارضة قبل المؤيدة، وهذا فى صالح الجميع، وأعتقد أن المعارضة نفسها تشهد بذلك.