على عبد العال: إضافة مهمة القوات المسلحة فى صون الدستور ومدنية الدولة إقرار للأمر الواقع.. والشعب طالب قواته بالتدخل فى 25 يناير و30 يونيو

أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أول حوار صحفي مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد إنجاز التعديلات الدستورية، وتحدث رئيس البرلمان فى حواره عما تقدمه التعديلات الدستورية، وخاصة عن القوات المسلحة المصرية.

قال الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات تكشف عن الدور الحقيقى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مهامها هى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها بعد أن تم استدعاؤها فى جميع ثوراتنا، آخرها 25 يناير و30 يونيو وانحازت فقط لإرادة الشعب، وفى جميع الدول الديمقراطية، تذهب القوات المسلحة لحماية إرادة الشعب.