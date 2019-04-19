"طوابير شبابية"..شباب مصر بالكويت يحرصون على المشاركة بالاستفتاء.. صور

كتب محمد عبد العظيم

حرص عدد كبير من المصريين المقيمين فى الكويت على النزول والمشاركة فى أول أيام التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط مشاركة كبيرة من الشباب الذين وقفوا فى طوابير أمام لجان التصويت فى الاستفتاء.



أبناء الجالية المصرية فى الكويت ومشاركة فى الاستفتاء

وحرصت الأسر المصرية المقيمة فى الكويت على اصطحاب أطفالهم للمشاركة فى هذه اليوم الذى يعد بمثابة احتفال وطنى فى العديد من دول العالم التى شهدت إقبالا كبيرا من المصريين للتصويت والمشاركة.



أبناء الجالية المصرية فى الكويت يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية



الشباب المصرى المقيم يحرص على المشاركة فى الاستفتاء



المصريون بالكويت يشاركون فى الانتخابات بالكويت



طفلة مصرية تشارك مع أسرتها فى الاستفتاء بالكويت



طوابير أمام مقر الاستفتاء فى الكويت

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.