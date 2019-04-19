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ضبط 108 عبوات منشطات جنسية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بالإسكندرية

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:00 م
ضبط 108 عبوات منشطات جنسية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بالإسكندرية منشطات جنسية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الإسكندرية أسماء علي بدر
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مخزن بالإسكندرية بداخله كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذاية المهربة من الخارج ومجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام "تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه".. بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية المهربة ومجهولة المصدر، ويتخذ من شقة مستأجرة كائنة بدائرة محل إقامته كمخزن لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبط المدير المسئول، وعُثر بداخله على (108758 عبوة من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بثمة مستندات تُفيد مشروعية حيازتها"مهربة"، وتم تخزينها بالشقة المشار إليها الغير مستوفية للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن التخزين، تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء.

 

 


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