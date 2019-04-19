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ضبط شخص جمع 430 ألف دولار أمريكى تبرعات لبناء مساجد ورعاية الأيتام

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:49 ص
ضبط شخص جمع 430 ألف دولار أمريكى تبرعات لبناء مساجد ورعاية الأيتام دولارات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخص لاشتراكه مع آخر خارج البلاد فى جمع تبرعات بالمخالفة للقانون، جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط القائمين على جرائم تلقى التبرعات بدون ترخيص.

وتمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد لقيامه مع صاحب ومدير شركة للمقاولات العمومية بإحدى الدول العربية ومتواجد حالياً بالخارج)، بجمع تبرعات من الدولة محل عمل الأخير بدون ترخيص بالمخالفة للقانون الذى يحظر جمع التبرعات دون الحصول علي الموافقات من الجهات المختصة بغرض بناء المساجد ورعاية الأيتام والفقراء بالبلاد وذلك من خلال قيام الثاني المتواجد بالخارج بجمع التبرعات بالدولار الأمريكى ، وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل الإحتفاظ لنفسه بفارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهة الأول اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى وتبين أن حجم التبرعات خلال العام الماضى بلغ أربعمائة وثلاثون ألف دولار أمريكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 


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